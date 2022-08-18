مسعفون: القوات الإسرائيلية تقتل شابا فلسطينيا في اشتباكات بالضفة الغربية

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قال مسعفون فلسطينيون إن القوات الاسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا في اشتباكات قبل فجر اليوم الخميس في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ما لا يقل عن 30 فلسطينيا أصيبوا، أربعة منهم أصيبوا بالرصاص الحي وثلاثة منهم في حالة حرجة.

وأفاد المسعفون الفلسطينيون بأن الشاب القتيل هو وسيم خليفة (18 عاما) من مخيم بلاطه، أكبر مخيم للاجئين في الضفة الغربية.

وقال شهود إن الاشتباكات اندلعت عندما وصلت القوات الإسرائيلية لحماية مصلين يهود يزورون منطقة قبر يوسف، وهو موقع يمثل بؤرة توتر.

وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز إنه ينظر في الواقعة.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين تبادلوا إطلاق النار مع جنود إسرائيليين حول الموقع. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين.

وقُتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين الأسبوع الماضي في تبادل لإطلاق النار مع القوات الاسرائيلية في مدينة نابلس. وكان هذا الحادث الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ أنهت إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قتالا استمر ثلاثة أيام في غزة هو الأسوأ منذ أكثر من عام.

وقصفت طائرات إسرائيلية قطاع غزة فيما وصفه الجيش بأنه هجوم استباقي يهدف إلى منع تهديد وشيك لإسرائيل.

وقُتل ما لا يقل عن 49 شخصا في غزة، بينهم مدنيون وأطفال، وأصيب مئات آخرون خلال 56 ساعة من القتال، الذي شهد أيضا إطلاق حركة الجهاد الإسلامي أكثر من 1000 صاروخ باتجاه إسرائيل.

ونفذت القوات الإسرائيلية غارات شبه يومية في الضفة الغربية في الأشهر القليلة الماضية بعدما نفذ رجال من المنطقة هجمات مميتة في شوارع في إسرائيل.



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Source akhbaar24

