طقس اليوم.. استمرار الفرص المحتملة لهطول الأمطار المصحوبة بالأتربة جنوباً وغرباً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق ونجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن الحالة سيمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر)، مضيفاً أنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (42 درجة في مكة المكرمة، و44 درجة في المدينة المنورة والدمام وبريدة، و43 درجة في الرياض، و38 درجة في جدة).



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Source akhbaar24

