استئناف تمرين “الغضب العارم 22” بين القوات المسلحة السعودية ومشاة البحرية الأمريكية (صور)

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تستأنف القوات المسلحة السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية، تنفيذ التمرين اللوجستي ““، والذي كان قد بدأ منذ عدة أيام، وتستضيفه المملكة بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المعنية المساندة للتمرين.

ويتضمن التمرين اللوجستي تنفيذ العديد من الفرضيات والتدريبات على عمليات الحشد والانتشار والنقل والإمداد، إلى جانب تنفيذ فرضيات تدريبية للاتصالات والطبابة والطب الميداني وتمرين إنقاذ الحياة القتالي، بالإضافة إلى عمليات الإمداد والإخلاء المنفذة من قبل عناصر من القوات المسلحة السعودية والأمريكية.

ويهدف “الغضب العارم 22” إلى الممارسة والتدريب على تنفيذ الخطط الثنائية العسكرية العملياتية والإمدادية بين الجانبين، والتي تشمل تعزيز التنسيق والشراكة العسكرية السعودية والأمريكية، وتحسين قدرات العمل المشترك، إلى جانب التدريب على استخدام شبكة القواعد العسكرية وشبكات الطرق في المملكة وسلاسل الإمداد والإخلاء، كما يهدف إلى التدريب على العمل الحكومي التكاملي لتنفيذ التمارين العسكرية المختلطة.

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Source akhbaar24

