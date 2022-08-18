الاتحاد يعلن قبول استقالة مشعل السعيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

واصل فيرق الاتحاد تدريباته أمس تحت إشراف البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق، وبمشاركة جميع اللاعبين المحترفين.

وكان كل المحترفين الأجانب قد شاركوا أمس الاول في التدريبات عقب وصولهم إلى جدة، باستثناء عبدالرزاق حمدالله، الذي سيلتحق بالتدريبات في وقت لاحق، بعد حصوله على إذن بذلك من الإدارة بالتأخر في العودة من الإجازة التي حصل عليها.

على صعيد آخر أعلنت إدارة نادي الاتحاد قبول استقالة مشعل السعيد مدير الفريق، في الوقت الذي ثمنت فيه حهوده طوال الفترة التي شغل فيها منصب مدير الفريق الاتحادي.

وكانت لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم، قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بإيقاف مشعل السعيد لـ3 أشهر عن المشاركة في أي نشاط، بسبب أزمة عبدالرزاق حمدالله.

من جهة أخرى تسعى إدارة نادي الاتحاد إلى إبرام صفقة جديدة، قد تكون في مركز رأس الحربة، وذلك لتعويض غياب عبدالرزاق حمدالله، بسبب الإيقاف لمدة أربعة أشهر .