الطيران المدني : لا صحة لتغيير موقع مطار الطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكدت هيئة الطيران المدني لمصدر أنه لا صحة لتغيير موقع مطار الطائف الدولي، والذي الخليج 365 أن تم تحديده شرقي المحافظة.

جاء ذلك تعليقا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيير موقع مطار الطائف الدولي بسبب عدم جودة وصلاحية التربة. وأكدت الهيئة أن ما تردد في هذا الشأن عار من الصحة، وأنه لم يطرأ أي جديد في موقع المطار