عن احتجاز سيارات في المواقف.. أمانة الطائف: اسألوا المستثمرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قطع مصدر في أمانة محافظة الطائف ، بعدم وجود علاقة للأمانة بالمشاريع المستثمرة بواسطة الشركات والمؤسسات والمواطنين، مؤكداً أن مهماتها ومسؤولياتها في هذا الجانب محصورة في الجانبين الإداري والتشغيلي، وأن المستثمر يتحمل مسؤولية ما يحدث من مخالفات أو تجاوزات ضد الغير. وأكد المصدر، أن أمانة الطائف جهة مانحة ولا تتحمل التجاوزات والمخالفات التي تحدث تجاه المواطنين والعملاء، ويتحملها المستثمر.

وكان المصدر يعلق حول تعرض سيارات مواطنين وزوار للاحتجاز في «مواقف البلد»، بحجة وجود مخالفات سابقة عليها، ومطالبة الشركة المشغلة أصحابها بسداد الغرامات نظير إطلاق سراح مركباتهم من المواقف، ما دعا المتضررين إلى طلب تدخل الأمانة لحل الإشكالية.

وأضاف المصدر: الأمانة تتولى كافة البلاغات من المواطنين وطالبي الخدمات في ما يخص الخدمات، وسلامة المستهلك في المطاعم ومحلات الأغذية والنظافة وتوفير الخدمات وكل ما يحتاجه المواطن في الأحياء السكنية، وتباشر مواقع الشكوى، وتزيل الخطر وقت الأمطار، وتحرر وتصدر المخالفات، وإغلاق المحلات المخالفة والمتابعة بعد الإغلاق.