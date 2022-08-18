«البند» يوقف إصلاح أجهزة المسالك في «تخصصي الطائف»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تحفظت الشؤون الصحية في محافظة الطائف ووزارة الصحة عن الإفصاح عن مصير عطل التجهيزات في عيادات أقسام المسالك في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي منذ نحو شهر دون إصلاح أو توفير التجهيزات، وتعذرها بأن المبالغ فوق الصلاحيات ولايتوفر بند لمعالجة الأمر.

وكان مراجعو المستشفى شكوا، الشهر الماضي، من تعطل جهاز الأشعة وإلزامهم بإحضار «فلاش ميموري» لمن يرغب في الحصول على نسخة للأشعة، كما شكا مرضى في قسم المسالك من تعطل الأجهزة وتدهور الأوضاع الصحية لبعضهم، ودخولهم مرحلة غسيل الكلي بسبب عدم وجود أجهزة التشخيص المطلوبة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام في وزارة الصحة إنه في حال تعطل أي جهاز تتم مباشرة العمل على إصلاحه، أو توفير البديل في أسرع وقت، ويتم التعامل مع الحالات الطبية، أو تحويلها إلى مكان توفر الخدمة لتلافي التأثير على سلامة المرضى.

واطلعت «عكاظ» على مخاطبات تكشف تعطل جهاز الليزر لتفتيت الحصوات، وعدم توفر جهاز مفتت هوائي وتلفزيوني بالمنظار، وعدم توفر جهاز ليزر عالي القدره لعلاج الأورام