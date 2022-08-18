4 مهندسين سعوديين يبتكرون مصعدا ذكيا لذوي الاحتياجات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

توصل أربعة مهندسين سعوديين من منطقة جازان حديثي التخرج من جامعة جازان إلى ابتكار (نظام مصعد ذكي) لذوي الاحتياجات الخاصة، والمشاركون بالابتكار هم:عيسى علي عيسى عقيلي، عمر علي حكمي، عبدالرحمن حسن غزواني، محمد ساتر الفيفي، وذلك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للتنقل عبر المصعد بدون مساعدة الآخرين لهم..

وقال المهندسون لـ»المدينة»: إن جاءتنا الفكرة أثناء البحث عن مشروع يساعد الناس وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة حيث لاحظنا أن المصاعد لا تحتوي على مساعدات لهم ولا يمكنهم الذهاب إلى المصعد بدون مساعدة، فركزنا على وجوب وجود نظام للصوت لمن لا يستطيع أن يقف أو يضغط بيديه وأيضًا نظام للبصمة لمن لا يستطيع أن يتكلم، كما أنه يساعدهم على التغلب على إعاقتهم بدون مساعدة الآخرين لهم..

وأضافوا: إلى أن تم تجهيز مصعد مصغر بنينا عليه التجربة وأدخلنا فيه نظام البصمة والصوت وأثبت نجاحه، كما أن هدف هذا الابتكار تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تسهيل التنقل عبر المصعد دون أي مساعدة من أحد والعمل على حل مشكلة الصعود لهم بكل سهوله والمشروع هو بالدرجة الأولى خدمة إنسانية ويساعد فئة ذوي الإعاقة بالحركة بأماكن عملهم ودراستهم براحة نفسية وثقة لعدم وجود إعاقات أمام حركتهم بالمكان الذي يتواجدون فيه..

ولفتوا أنهم يقدمون فكرة المشروع كحل يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات الصعود بـ المصعد وفكرته تعتمد على مصعد عادي ودخلوا عليه «اردوينو كارد» شابكين عليها نظام التعرف على البصمة ونظام التعرف على الصوت؛ مما يساعد على التنقل والتحرك بحرية بواسطة المصعد الذكي..

وذكروا أن ما يميز ابتكارهم أنه يمكن أن يستخدم لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وايضًا للاستخدام العادي، إضافة إلى أن يأملوا بتطوير هذا الابتكار ومساعدة الجميع على أن يتم اعتماد هذا المصعد في كل الأماكن العامة التي تساهم في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وأن يتبنى الجهات الخاصة المشروع بحيث نقدر نصنع أكبر عدد منه وتستفيد منه هذه الفئة والعمل على تحقيق ابتكارانا على أرض الواقع..

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وأشاروا إلى أنهم شاركوا بمشروعهم وحصلوا على المركز الأول على مستوى الهندسة الكهربائية بجامعة جازان، وقد أعربوا عن شكرهم الجزيل لكافة الجهود المبذولة والدعم والتسهيلات التي قدمتها لهم جامعة جازان لإنجاز المشروع وأيضاً قدّموا شكرهم لمشرف المشروع الدكتور صابر المصمودي لجهوده المتميزة في تنفيذ هذا المشروع..