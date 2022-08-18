مستجدات الغزو الروسي.. الناتو يدعو إلى “تفتيش عاجل” لمحطة زابوريجيا و3 سفن حبوب تغادر أوكرانيا

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دعا حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى إجراء تفتيش عاجل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لوقوع ضربات واشتباكات بمحيطها، فيما غادرت الموانئ الأوكرانية 3 سفن محملة بأطنان من الحبوب.

مقتل 6 في قصف روسي على خاركيف

أسفر قصف روسي، أمس (الأربعاء)، على حي سكني في منطقة خاركيف الأوكرانية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين، حسبما أعلن حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف.

وقال سينيهوبوف على تليجرام: “للأسف، ارتفع عدد القتلى والجرحى في قصف منطقة سالتيفكا إلى ستة قتلى و16 جريحًا”.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجوم قائلا على تليجرام إن الضربة “استهدفت المدنيين بلا مبرر، وتظهر قلة حيلة المعتدي. لا يمكننا أن نغفر ذلك. سوف ننتقم”.

3 سفن حبوب أخرى تغادر موانئ أوكرانيا

غادرت 3 سفن محملة بأطنان من الحبوب أوكرانيا، أمس (الأربعاء)، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لفك الحصار عن صادرات الحبوب الأوكرانية، ليصل إجمالي السفن المغادرة لأوكرانيا إلى 24.

وقال مركز التنسيق المشترك، الذي يراقب حركة السفن إن السفينة سارا خرجت محملة بـ 8 آلاف طن من الذرة، والسفينة إيفي 7.2 ألف طن من زيت دوار الشمس والذرة، وأن السفينتين غادرتا ميناء أوديسا في طريقهما إلى تركيا.

وأضاف المركز، ومقره إسطنبول، أن السفينة بيتريل إس غادرت ميناء تشورنومورسك على البحر الأسود وعلى متنها 18.5 ألف طن من مسحوق دوار الشمس في طريقها إلى أمستردام، مضيفاً أنه فتش 4 سفن أمس.

الناتو يدعو إلى “تفتيش عاجل” لمحطة زابوريجيا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بصورة ملحة إلى إجراء تفتيش عاجل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، والتي تسيطر عليها روسيا، بينما تتكثف الضربات والاشتباكات في محيطها.

وأضاف ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي، أن استيلاء العسكريين الروس على الموقع يشكل تهديداً خطيراً للأمن ويزيد من خطر وقوع حادث نووي.

واستولت القوات الروسية على المحطة النووية الأكبر في أوروبا في مطلع مارس، فيما حصلت عمليات قصف قرب مخزن لمواد مشعة، كما أدت عملية قصف أخرى إلى إغلاق مفاعل بشكل تلقائي.





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Source akhbaar24

