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أكدت هيئة الطيران المدني لمصدر أنه لا صحة لتغيير موقع مطار الطائف الدولي، والذي سبق أن تم تحديده شرقي المحافظة.
جاء ذلك تعليقا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيير موقع مطار الطائف الدولي بسبب عدم جودة وصلاحية التربة. وأكدت الهيئة أن ما تردد في هذا الشأن عار من الصحة، وأنه لم يطرأ أي جديد في موقع المطار
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدني لـ«عكاظ»: لا صحة لتغيير موقع مطار الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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