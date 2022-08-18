الطيران المدني لـ«عكاظ»: لا صحة لتغيير موقع مطار الطائف

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أكدت هيئة الطيران المدني لمصدر أنه لا صحة لتغيير موقع مطار الطائف الدولي، والذي سبق أن تم تحديده شرقي المحافظة.

جاء ذلك تعليقا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيير موقع مطار الطائف الدولي بسبب عدم جودة وصلاحية التربة. وأكدت الهيئة أن ما تردد في هذا الشأن عار من الصحة، وأنه لم يطرأ أي جديد في موقع المطار

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Source almnatiq

