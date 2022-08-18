شاهد.. ظهور ثعبان ضخم بعد هطول الأمطارعلى وادي بيش بجازان

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المناطق_متابعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهور ثعبان كبير الحجم في وادي بيش بمنطقة جازان، بعد هطول الأمطار على المنطقة.
وأظهر الفيديو الثعبان الضخم وهو مستلقٍ في بركة من المياه ساكنا دون أن يتحرك مما أثار ذعر موثق الفيديو .
يذكر أن الدفاع المدني يحذر هذه الأيام من خطورة ظهور الزواحف والحيات السامة؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة وارتفاع الأجواء في عدد من المناطق.
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Source almnatiq
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