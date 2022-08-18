“إيجار”: بإمكان المستأجر طلب إصدار السند ويتم توجيهه للمؤجر للموافقة

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أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه بإمكان المؤجر إصدار سند قبض، وكذلك بإمكان المستأجر طلب إصدار السند. وبيّنت الشبكة أن السند يتم توجيهه للمؤجر للموافقة، وفي حال تمت الموافقة من المؤجر يتم انعكاس الدفعة في النظام. وأشارت إلى أنه يمكن حذف الوحدة من سجل بيانات المكتب العقاري، وفي حال لا يوجد عقود على الوحدة العقارية لا يلزم حذف الوحدة العقارية.

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