︎ . المناطق_متابعات كشفت اشتراطات السفر الخارجي للمواطنين، التي نشرتها المديرية العامة للجوازات قبل قليل؛ عن إلغاء اشتراط حصول المواطنين المسافرين خارج المملكة لمن هم دون عمر 12 سنة على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس كوفيد -19. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر رسميًّا.. الجوازات تلغي اشتراط تأمين كورونا للأطفال عند السفر الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.