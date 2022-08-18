مصرع 26 شخصًا في حرائق واسعة شرق الجزائر (فيديو)

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لقي 26 شخصًا مصرعهم؛ جراء أحدث موجة لحرائق الغابات في عدة ولايات تقع شرق الجزائر، حسبما أفاد وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، أمس (الأربعاء)، في تصريحات للتلفزيون الرسمي.

وقال بلجود إن السلطات الجزائرية تحاول السيطرة على الحرائق “لكن درجات الحرارة والرياح تصعبان المهمة”، مشيرًا إلى إجلاء 350 عائلة في ولاية سوق أهراس، بسبب الحرائق، لافتًا إلى نشر 700 عنصر من هيئة الدفاع المدني، ومروحيات للمشاركة في إخماد الحرائق شرق البلاد.

وامتدت حرائق الغابات في الجزائر إلى 13 ولاية، بينها سطيف والطارف وسوق أهراس وسكيكدة وتيزي وزو وباتنة وقسطنطينة وقالمة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تظهر اتساع نطاق حرائق الغابات في شرق الجزائر، وارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان.





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Source akhbaar24

