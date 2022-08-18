مصر.. المتهم بقتل طالبة الزقازيق يكشف ردة فعلها بعدما هددها بمصير نيرة أشرف.. وسبب إصراره على قتلها

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المناطق-متابعات

كشفت التحقيقات في قضية مقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الزقازيق، التي قتلت على يد زميلها إسلام محمد، عن تفاصيل ما آدلى به المتهم من اعترافات.

وقال المتهم : بدأت أهدد سلمي أني هقتلها لوهی بعدت عنى وكانت بتخاف وترجع كويسه لكن في يوم هددتني إنها هتبلغ الكمين اللى الموجود بالقرب من الجامعة. حسب القاهرة 24.

وتابع، بعد آخر يوم في الامتحانات حصلت واقعة قتل نيرة فتاة المنصورة فاتصلت بيها وقولتلها شوفتي واقعة القتل في المنصورة فقالت لي متفتكرش إن الموضوع ده هيخوفني ومش هتقدر تعمل معايا حاجة”.

وأردف : كنت ناوي أقتلها في الجامعة لكن مقدرتش أنفذ الفكرة واتصلت بوالدى وقولتله تعالى عشان بهجت والد سلمى موجود في الجامعة، وفعلا حضر والدي ووالدتي وطلبوا من والدها أني أتزوجها ولكن رفض وهذا ما أدى لاستفزازي وقررت قتلها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما قتل زميلته ب 17 طعنة نافذة لرفضها الزواج منه.

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Source almnatiq

