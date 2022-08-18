شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. نجم النصر يغيب مدة طويلة عن الملاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية في الساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق 18 من شهر أغسطس الجاري عن ضربة جديدة في صفوف النصر.

تفاصيل إصابة الغمام مع النصر

وجاء ذلك بعدما تعرض سلطان الغمام إلى إصابة قوية خلال المباراة التي جمعت النصر أمام العربي وديًا ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022/2023.

وفقًا لما صرحته صحيفة الرياضية السعودية اليوم الخميس، فإن غمام يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين أو أكثر، وذلك بعدما ثُبت تعرضه إلى إصابة قوية في العضلة الضامة.

تعرف على موعد أولى مباريات النصر في الدوري السعودي للمحترفين 2022/23

يقع النصر في مواجهة من العيار الثقيل أمام الوحدة يوم السبت الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري على ملعب مرسول بارك، ضمن ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

وجاء ذلك بعد حصولها على حقوق بث المباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

تعرف على جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

-«الجولة الأولى» - النصر × الوحدة.

-«الجولة الثانية» - التعاون × النصر.



-«الجولة الثالثة» - النصر × ضمك.

-«الجولة الرابعة» - الباطن × النصر.

-«الجولة الخامسة» - النصر × الإتحاد.

-«الجولة السادسة» - ابها × النصر.



-«الجولة السابعة» - النصر × العدالة.

-«الجولة الثامنة» - النصر × الفيحاء.

-«الجولة التاسعة» - الرائد × النصر.

-«الجولة العاشرة» - النصر × الهلال.

-«الجولة الحادية عشر» - الخليج × النصر.

-«الجولة الثانية عشر» - النصر × الطائي.

-«الجولة الثالثة عشر» -الشباب × النصر.

-«الجولة الرابعة عشر» - النصر × الإتفاق.

-«الجولة الخامسة عشر » - الفتح × النصر.