شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. النصر يعلن رحيل لاعبه إلى هذا النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي النصر السعودي في الساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق 18 من شهر أغسطس الجاري عن رحيل جديد بين صفوف العالمي على سبيل الإعارة.

عبد الفتاح آدم ينضم إلى أبها

وبحسب البيان الذي نشره النادي السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موقع التدوينات القصيرة " تويتر"، فإن النصر وافق على رحيل عبد الفتاح آدم عبر سبيل الإعارة.

وجاء بيان النصر كالتالي..

"‏وافقت إدارة نادي ⁧‎النصر⁩ على إعارة اللاعب عبدالفتاح آدم لنادي أبها، متمنين له التوفيق".

ومن المقرر أن يمكث صاحب الـ 27 عامًا في صفوف أبها حتى نهاية الموسم القادم، حيث تمت إعارته من صفوف النصر لمدة عام واحد فقط لا غير.

تعرف على جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

-«الجولة الأولى»

- النصر × الوحدة.

-«الجولة الثانية»

- التعاون × النصر.



-«الجولة الثالثة»

- النصر × ضمك.

-«الجولة الرابعة»

- الباطن × النصر.

-«الجولة الخامسة»

- النصر × الإتحاد.

-«الجولة السادسة»

- ابها × النصر.



-«الجولة السابعة»

- النصر × العدالة.

-«الجولة الثامنة»

- النصر × الفيحاء.

-«الجولة التاسعة»

- الرائد × النصر.

-«الجولة العاشرة»

- النصر × الهلال.

-«الجولة الحادية عشر»

- الخليج × النصر.

-«الجولة الثانية عشر»

- النصر × الطائي.

-«الجولة الثالثة عشر»

-الشباب × النصر.

-«الجولة الرابعة عشر»

- النصر × الإتفاق.

-«الجولة الخامسة عشر »

- الفتح × النصر.