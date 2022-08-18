شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد في طريقه إلى النصر.. تعرف على الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية في الساعات القليلة الماضية عن اقتراب انضمام نجم نادي الاتحاد السعودي إلى النصر، ليصبح لاعبًا في صفوف العالمي بداية من الموسم القادم 2022/2023.

نجم النصر يقترب من الاتحاد.. تعرف على الحقيقة كاملة

حسمت صحيفة الشبابية حقيقة اقتراب انضمام زياد الصحفي إلى النصر قادمًا من الاتحاد، وذلك يأتي كالتالي..

هل ينضم زياد الصحفي إلى النصر؟

واكدت الصحيفة على اقتراب اللاعب من الانضمام إلى الاتفاق، مؤكدة على عدم تواصله مع إدارة العالمي للرحيل للانضمام إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وفي السياق ذاته يرتبط الدولي السعودي لعقد مع الاتحاد حتى صيف 2025.

تعرف على موعد مباراة الاتحاد الأولى في الدوري السعودي

من المقرر أن يقع الاتحاد في مواجهة سهلة أمام العدالة يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي في نسخته الجديدة 2022/2023.

وتبدأ ركلة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC السعودية مباريات الدوري السعودي بداية من الموسم القادم 2022/2023، حتى 3 مواسم قادمة، وذلك وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا، نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023

الجولة الأولى

الاتحاد ضد العدالة.

الجولة الثانية

الاتحاد ضد الاتفاق.

الجولة الثالثة

الاتحاد ضد الرائد.

الجولة الرابعة

الاتحاد ضد الخليج.

الجولة الخامسة

الاتحاد ضد النصر.

الجولة السادسة

الاتحاد ضد الفتح.

الجولة السابعة

الاتحاد ضد ضمك.

الجولة الثامنة

الاتحاد ضد الوحدة.

الجولة التاسعة

الاتحاد ضد الشباب.

الجولة العاشرة

الاتحاد ضد التعاون.

الجولة الحادية عشر

الاتحاد ضد أبها

الجولة الثانية عشر

لاتحاد ضد الهلال.

الجولة الثالثة عشر

الاتحاد ضد الباطن.

الجولة الرابعة عشر

الاتحاد ضد الفيحاء.

الجولة الخامسة عشر

الاتحاد ضد الطائي.