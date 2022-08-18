شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة للنصر.. خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن قضية محمد أبو جبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه أحمد الشيخي، خبير اللوائح والقوانين السعودي، صدمة قوية لنادي النصر، بشأن قضية النادي مع الحارس المصري محمد أبوجبل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق.

خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن قضية محمد أبو جبل

وأكد الشيخي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور، أن قضية أبو جبل مع النصر السعودي، الحل الودي فيها أفضل من اللجوء للقضاء والتحكيم.

وأشار إلى أن محمد أبوجبل سوف يفوز بالقضية أمام النصر، بنسبة 60%، بالحصول على تعويض بسيط، وهذا بناءً على الأوراق المقدمة من الطرفين حتى الآن.

وأوضح أن النصر تجنب الدخول في صدام أو خطأ قانوني مع نادي الزمالك، وبناءً على ذلك أبلغ اللاعب بعدم الاعتراف بالعقد المبرم، بعد المعلومة المغلوطة التي قدمها اللاعب بأنه سيكون لاعبًا حرًا من يوم 1/8 وليس 30/8.

وذكر أن الحكم النهائي إذا وصل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سوف يصدر خلال مدة من 3 إلى 9 أشهر، مؤكدًا أنه لن يتم إيقاف القيد لنادي النصر حتى في حال الحكم لأبوجبل.

وأكد أن هناك أراء قانونية أخرى ترجح أن الاتحاد الدولي من الممكن أن يحكم بإعادة أبوجبل لمقدم تعاقده للنصر، مع عدم إصدار أحكام إضافية على أي طرف من الطرفين.

جدير بالذكر أن محمد أبوجبل، وقع على عقود انتقاله إلى النصر، ليفاجأ بأن إدارة العالمي قررت عدم إتمام التعاقد، مبررة ذلك بأن الحارس منح الإدارة معلومات مغلوطة عن نهاية عقده مع الزمالك، ليقوم الحارس بتقديم شكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".