شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتحدى النصر.. الزعيم يضع خطة نارية للتعاقد مع جناح الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية اليوم، عن وضع نادي الهلال السعودي خطة نارية للتعاقد مع نجم أهلي جدة خلال الانتقالات الصيفية الجارية " صيف 2022".

خطة الهلال للحصول على جناح الأهلي

ووفقًا لما صرحه الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي" تويتر" فإن الهلال يضع خطة ثمينة للظفر بخدمات محمد غريب في الميركاتو الحالي، ومنع انتقاله إلى صفوف النصر الذي يدخل السباق بقوة متحديًا بطل السعودية.

وجاء ذلك بعدما قدم النصر عرض رسمي إلى إدارة الراقي للحصول على خدمات غريب لمدة موسم ونصف.

عروض سعودية من أندية كبرى.. وغريب في حيرة

تلقى نجم أهلي جدة السعودي العديد من العروض المحلية في الصيف الحالي، انتهازًا رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق بعد أن هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

ويأتي النصر والهلال والاتحاد والوحدة ثمن أبرز المتسابقين لتعزيز صفوفه بالجناح السعودي بداية من الموسم القادم 2022/2023.

ويرغب غريب في اللعب بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، ليضمن التحاقه بالمنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022 المقرر أن ينطلق في نوفمبر القادم.

وأحدث اللاعب مفاجأة بعدما أكدت أنباء عدة عن رغبته في الانتقال إلى إحدى الأندية المتوسطة، لضمان المشاركة بشكل أساسي للانضمام إلى المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة الهلال الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يفتتح الزعيم مشواره في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 قريبًا، يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.