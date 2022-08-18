ولي العهد ورئيس أوزبكستان يستعرضان فرص التعاون في شتى المجالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، أمس، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

إثر ذلك عقد ولي العهد ورئيس جمهورية أوزبكستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الطاقة بالإنابة الدكتور عصام بن سعيد، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح - الوزير المرافق-، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف العتيبي.

فيما حضر من الجانب الأوزبكي، مدير الإدارة الرئاسية لجمهورية أوزبكستان ساردور أومورزاكوف، ونائب مدير الإدارة الرئاسية علشير بايغاموف، ومستشار رئيس الجمهورية خيرالدين سلطانوف، ومستشار رئيس الجمهورية مظفر كاميلوف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جمشيد خوجاييف، ووزير الخارجية بالنيابة فلاديمير نوروف، والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية المعني بقضايا السياسة الخارجية عبدالعزيز كاميلوف، ووزير التنمية المبتكرة إبراهيم عبدالرحمانوف، وسفير أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف، ونائب رئيس جهاز أمن الدولة الرئاسي أوتابيك عمروف.

بعد ذلك شهد ولي العهد ورئيس جمهورية أوزبكستان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم:

