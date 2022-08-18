ولي العهد ورئيس أوزبكستان يستعرضان فرص التعاون في شتى المجالات

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إثر ذلك عقد ولي العهد ورئيس جمهورية أوزبكستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر جلسة المباحثات وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الطاقة بالإنابة الدكتور عصام بن سعيد، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح - الوزير المرافق-، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف العتيبي.
فيما حضر من الجانب الأوزبكي، مدير الإدارة الرئاسية لجمهورية أوزبكستان ساردور أومورزاكوف، ونائب مدير الإدارة الرئاسية علشير بايغاموف، ومستشار رئيس الجمهورية خيرالدين سلطانوف، ومستشار رئيس الجمهورية مظفر كاميلوف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جمشيد خوجاييف، ووزير الخارجية بالنيابة فلاديمير نوروف، والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية المعني بقضايا السياسة الخارجية عبدالعزيز كاميلوف، ووزير التنمية المبتكرة إبراهيم عبدالرحمانوف، وسفير أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف، ونائب رئيس جهاز أمن الدولة الرئاسي أوتابيك عمروف.
بعد ذلك شهد ولي العهد ورئيس جمهورية أوزبكستان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم:
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ومستشار رئيس الجمهورية في قضايا التعاون مع المنظمات العامة والدينية مظفر كميلوف.
- اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة بين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الطاقة بالإنابة الدكتور عصام بن سعيد، والنائب الأول لوزير الطاقة عظيم أحمد خودجايف.
- مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالات الأنباء في البلدين بين وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد القصبي، ونائب وزير الخارجية بالوكالة فوركات صديكوف.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزير السياحة أحمد الخطيب، ونائب وزير الخارجية بالوكالة فوركات صديكوف.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جمشيد خوجايف.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومدير عام وكالة التنمية الاستراتيجية لزيز قدراتوف.
- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الخارجية بالوكالة فلاديمير نوروف.
- مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الرياضة بين وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الخارجية بالوكالة فلاديمير نوروف.
- اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جمشيد خوجايف.
- مذكرة تفاهم في مجال حقوق الإنسان بين وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الخارجية بالوكالة فلاديمير نوروف.
- اتفاقية تعاون لتوظيف العمالة بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جمشيد خوجايف.
- مذكرة تعاون في مجال التعليم والعلوم بين وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومدير عام وكالة التنمية الاستراتيجية لزيز قدراتوف.
- مذكرة التفاهم القائمة في مجال خدمات النقل الجوي بين وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الخارجية بالوكالة فلاديمير نوروف.
- مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ووزير وزارة التنمية الابتكارية إبراهيم عبدالرحمنوف.
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