شكرا لقرائتكم خبر 289 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وأوزبكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح التقرير الاقتصادي والذي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف إلى المملكة، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 بلغ 65 مليون ريال، مفيدا بأن قيمة صادرات المملكة إلى أوزبكستان في عام 2021 نمت بنسبة 20% مقارنة مع 2020، وبنسبة 200% عن قيمتها في 2019م.وبين أن قيمة واردات المملكة من أوزبكستان زادت في عام 2021 بنسبة 37% مقارنة بقيمتها في 2020، وزادت قيمة الميزان التجاري لصالح أوزبكستان في عام 2021 بنسبة 37% عن قيمتها في عام 2020، فيما ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين في عام 2021 لتبلغ 65 مليون ريال، محققة نمو بلغت نسبته 38% عن قيمتها في 2020م.
وأشار التقرير إلى أن أهم صادرات المملكة إلى أوزباكستان التي تمثلت في مبيدات للحشرات بقيمة 2.8 مليون ريال، والأسمدة المعدنية أو الكيماوية بقيمة 0.8 مليون ريال، فيما كانت أهم الواردات السعودية من جمهورية أوزباكستان، العنب الطازج أو المجـفف بقيمة 28.79 مليون ريال،وثمار قشرية طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونها بقيمة 5.43 ملايين ريال، والزنك غير مشغول (خام) بقيمة 3.19 ملايين ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر 289 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وأوزبكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.