289 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وأوزبكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية أوزبكستان 289 مليون ريال خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح التقرير الاقتصادي والذي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف إلى المملكة، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 بلغ 65 مليون ريال، مفيدا بأن قيمة صادرات المملكة إلى أوزبكستان في عام 2021 نمت بنسبة 20% مقارنة مع 2020، وبنسبة 200% عن قيمتها في 2019م.

وبين أن قيمة واردات المملكة من أوزبكستان زادت في عام 2021 بنسبة 37% مقارنة بقيمتها في 2020، وزادت قيمة الميزان التجاري لصالح أوزبكستان في عام 2021 بنسبة 37% عن قيمتها في عام 2020، فيما ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين في عام 2021 لتبلغ 65 مليون ريال، محققة نمو بلغت نسبته 38% عن قيمتها في 2020م.

وأشار التقرير إلى أن أهم صادرات المملكة إلى أوزباكستان التي تمثلت في مبيدات للحشرات بقيمة 2.8 مليون ريال، والأسمدة المعدنية أو الكيماوية بقيمة 0.8 مليون ريال، فيما كانت أهم الواردات السعودية من جمهورية أوزباكستان، العنب الطازج أو المجـفف بقيمة 28.79 مليون ريال،وثمار قشرية طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونها بقيمة 5.43 ملايين ريال، والزنك غير مشغول (خام) بقيمة 3.19 ملايين ريال.