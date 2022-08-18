4 توصيات لهيئة الاتحاد الجمركي مع القطاع الخاص

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 4 توصيات في اللقاء السابع لهيئة الاتحاد الجمركي مع القطاع الخاص؛ وهي: الالتزام بضرورة إرفاق الفواتير التفصيلية مع الشـحنات بشكل عام، والإفصاح عن القيمة الحقيقية المدفوعة فعلاً، واستخدام الطبليات في عمليات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، والحد من استيراد البضائع التي لا تحمل دلالة منشأ، وعدم استيراد البضائع المقلدة، والالتزام بنظام قانون الجمارك الموحد والدليل الموحد للإجراءات الجمركية بمنافذ الدخول الأولى بدول المجلس، إضافة إلى طلب التصاريح مسبقاً لاستيراد السلع المقيدة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة وإرفاق التصاريح قبل وصول الشحنات إلى منفذ الدخول تجنباً للتأخير وللعمل بالتخليص المسبق، وكذلك الالتزام بضرورة إرفاق الفواتير التفصيلية مع الشـحنات بشكل عام والإفصاح عن القيمة الحقيقية المدفوعة فعلاً، واستخدام الطبليات في عمليات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.

جاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية والمشار فيه إلى خطاب اتحاد غرف دول مجلس التعاون، وذلك بناءً على خطاب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن التأكيد على (توصيات اللقاء السابع لهيئة الاتحاد الجمركي مع القطاع الخاص) والمقترحة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجية وطلب تعميمها على الجهات ذات العلاقة من المستوردين والمصدرين ومكاتب التخليص الجمركي، وتزويد الأمانة العامة بما يعترض تطبيق تلك التوصيات من صعوبات أو معوقات.