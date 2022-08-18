4 توصيات لهيئة الاتحاد الجمركي مع القطاع الخاص

جاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية والمشار فيه إلى خطاب اتحاد غرف دول مجلس التعاون، وذلك بناءً على خطاب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن التأكيد على (توصيات اللقاء السابع لهيئة الاتحاد الجمركي مع القطاع الخاص) والمقترحة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجية وطلب تعميمها على الجهات ذات العلاقة من المستوردين والمصدرين ومكاتب التخليص الجمركي، وتزويد الأمانة العامة بما يعترض تطبيق تلك التوصيات من صعوبات أو معوقات.
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