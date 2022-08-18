اخبار الرياضه السعوديه الشباب يحصل على «الكفاءة» ويواجه العدالة «ودياً»

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت إدارة نادي الشباب أمس (الأربعاء) على الكفاءة المالية وذلك بعد وفاء النادي بكافة الالتزامات المالية والتعاقدية واجبة السداد حتى نهاية مارس الماضي. من جانب آخر، يخوض الفريق الشبابي آخر مبارياته الودية أمام العدالة غدا (الجمعة)، على الملعب الرديف بنادي الشباب. ويأتي اللقاء الودي بين الفريقين قبل خوض أولى المباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيواجه الشباب نظيره الباطن بالرياض، فيما يستضيف العدالة بالأحساء الاتحاد يوم الجمعة 26 أغسطس الجاري.

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