اخبار الرياضه السعوديه بعد الإيقاف.. حمد الله يدخل «الحرة»

محمد بن مسعود - الدمام - علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة نادي الاتحاد الحالية، تدرس قرار تمديد عقد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من عدمه، وذلك قبل دخول اللاعب للفترة «الحرة» في نهاية شهر ديسمبر القادم، التي تتزامن مع انتهاء عقوبة إيقافه من قبل لجنة الاحتراف لمدة أربعة أشهر، وستتضح الصورة كاملة في غضون الأسابيع القادمة.

وكان حمد الله وقع عقد انضمامه لصفوف العميد في نهاية شهر ديسمبر الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم.

من جهة أخرى، يختتم الفريق الاتحادي برنامج الإعدادي بلقاء ودي ضد أبها غدا (الجمعة) بجدة، قبل خوض أولى مبارياته أمام العدالة (الجمعة) القادم بالأحساء ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيعمد المدرب نونو سانتو لمشاركة العناصر الأساسية التي سيخوض بها لقاء العدالة في الدوري.