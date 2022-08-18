اخبار الرياضه السعوديه بعد الإيقاف.. حمد الله يدخل «الحرة»

وكان حمد الله وقع عقد انضمامه لصفوف العميد في نهاية شهر ديسمبر الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم.
من جهة أخرى، يختتم الفريق الاتحادي برنامج الإعدادي بلقاء ودي ضد أبها غدا (الجمعة) بجدة، قبل خوض أولى مبارياته أمام العدالة (الجمعة) القادم بالأحساء ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيعمد المدرب نونو سانتو لمشاركة العناصر الأساسية التي سيخوض بها لقاء العدالة في الدوري.
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