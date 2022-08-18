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اخبار الرياضه السعوديه اكرابوفيتش يحدد حاجات «الفرسان» للموسم الجديد

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محمد بن مسعود - الدمام - يعكف مدرب الوحدة اكرابوفيتش على إعداد تقرير فني سيقدمه لإدارة النادي عن مستوى اللاعبين، وأبرز الأسماء التي يجب الاستغناء عنها، وحاجات الفريق من اللاعبين المحليين قبل إغلاق فترة التسجيل يوم 31 أغسطس الجاري، وذلك عقب انتهاء معسكر إسبانيا الذي اقيم لمدة 3 أسابيع خاض خلالها 6 مباريات ودية، كسب مباراة واحدة، وتعادل في أخرى، وخسر 4 مباريات، وشارك فيها جميع العناصر للوقوف على مستوى كل لاعب.

من جهة أخرى، يبدأ الفرسان من يوم غد (الجمعة) المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي على ملعب رديف الجوهرة قبل مواجهة النصر في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير للمحترفين، وقد طلب اكرابوفيتش ودية محلية كاختبار فني للتشكيلة الأساسية قبل مواجهة النصر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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