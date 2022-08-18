اخبار الرياضه السعوديه اكرابوفيتش يحدد حاجات «الفرسان» للموسم الجديد

من جهة أخرى، يبدأ الفرسان من يوم غد (الجمعة) المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي على ملعب رديف الجوهرة قبل مواجهة النصر في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد طلب اكرابوفيتش ودية محلية كاختبار فني للتشكيلة الأساسية قبل مواجهة النصر.
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