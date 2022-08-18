السعوديه آل سنان يحتفون بقران عبدالعزيز

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الصيدلي في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة عبدالعزيز فريد سنان، بعقد قرانه على ابنة إحدى الأسر الكريمة بمكة المكرمة، بحضور الأهل والأصدقاء والزملاء والأقارب. وتمنى العريس بأن يوفقه الله لحياة كلها أمل وتفاؤل وبناء عائلة سعيدة، وقال إن تهنئة الأهل ومباركتهم زادت فرحتي ونثرت عبق الفرح والسرور، وعقبال الفرحة الكبرى الذهبية التي سوف انتظرها خلال الأيام المقبلة. كما أعرب والد العريس المستشار التربوي فريد عمر سنان عن فرحتهم والأسرة الكريمة بعقد قران العروسين، سائلا الله أن يوفقهما لما يحبه و يرضاه وأن يجمع بينهما على خير ويرزقهما الذرية الصالحة.

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