بدعم ورعاية المملكة.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم في تايلاند (صور)

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انطلقت يوم أمس (الأربعاء)، التصفيات النهائية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي تنظِّمُها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة تايلاند، بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي الإسلامي، بهدف تحفيز أبناء مسلمي تايلاند لحفظ القرآن الكريم.

ويتنافس في التصفيات النهائية 31 متسابقاً ومتسابقة من أصل 388 الذين شاركوا في التصفيات الأولية من إجمالي 3 آلاف من المتقدمين من مختلف محافظات ومدن تايلاند، حيث سيتم اختيار 3 طلاب من كل فرع للفوز بجوائز المسابقة في فروعها الأربعة والتي تقدر جوائزها بنصف مليون ريال.

وشهدت التصفيات حضور وزير الثقافة التايلاندي السيد إيثيبهول خونبلومي، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك عصام بن صالح الجطيلي، وذلك في فندق الميراث.

وسيقام الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة، اليوم (الخميس)، بحضور وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية المكلفة الشيخ عواد بن سبتي العنزي، والقائم بأعمال سفارة المملكة في بانكوك وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى تايلاند وعدد من الشخصيات السياسية والإسلامية بالحكومة التايلندية.

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Source akhbaar24

