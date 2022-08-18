تحديث جديد لهواتف آيفون.. تحسينات تعالج بعض المشاكل (فيديو)

︎ . المناطق_متابعات أعلن الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن إصدار تحديث جديد لهواتف آيفون، يساعد في حل بعض المشكلات. وقال الهادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نزل تحديث جديد iOS15.6.1 للجميع ، أضافوا بعض التحسينات وعالجوا بعض المشاكل”. وأضاف عبدالرحمن الهادي: “إذا كنت تعاني من أي مشاكل في نظام التشغيل فحدث للإصدار الأخير لإصلاح أي خلل في الجهاز”. https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/08/0_UvoSNPzT0efmm2.mp4 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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