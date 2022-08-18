سياسي/ استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

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رام الله 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واس

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن المواجهات أسفرت عن إصابة 31 شخصا، 4 منهم بالرصاص الحي بينهم 3 في حالة خطرة، وإصابة واحدة بقنبلة غاز بالرأس، و25 بحالات اختناق بالغاز.

//انتهى//

01:45ت م

0011 رام الله 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق نابلس شمال الضفة الغربية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن المواجهات أسفرت عن إصابة 31 شخصا، 4 منهم بالرصاص الحي بينهم 3 في حالة خطرة، وإصابة واحدة بقنبلة غاز بالرأس، و25 بحالات اختناق بالغاز.//انتهى//01:45ت م0011 www.spa.gov.sa/2377451 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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