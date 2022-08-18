عام / البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

︎

.



القاهرة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن خالص التعازي وصادق المواساة للجزائر، قيادة وبرلمانًا وشعبًا ،في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.وأكد العسومي، في بيان له دعم وتضامن البرلمان العربي الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الجلل، مؤكدا ثقته في قدرة السلطات الجزائرية على مكافحة وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.// انتهى//01:47ت م0012

www.spa.gov.sa/2377452