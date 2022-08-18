السفير الدوسري يستقبل وفداً من الصندوق السعودي للتنمية

︎ . المناطق_واس استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، وفداً من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة خبير عمليات إفريقيا بالصندوق ومدير مشاريع بوركينا فاسو ياسر العتيبي.

وسيتفقد الوفد خلال الزيارة المشروعات الجاري تنفيذها حالياً والممولة من الصندوق. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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