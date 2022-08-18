مصرع 26 شخصا نتيجة حرائق غابات في شرق الجزائر

︎ . المناطق_واس لقي 26 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون نتيجة حرائق غابات في مناطق جبلية شرق الجزائر.

وأوضح وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود أن هؤلاء الضحايا ممن سقطوا في تلك الحرائق، كانوا من ولايتي الطارف وسكيكدة .

وكانت الحماية المدنية الجزائرية أفادت في وقت سابق اليوم بمصرع شخصين وإصابة آخرين في حرائق الغابات التي تضرب 14 منطقة في شمال الجزائر والتي اقتربت من بعض المدن وتسببت في قطع الطرق. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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