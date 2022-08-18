عام / مصرع 26 شخصا نتيجة حرائق غابات في شرق الجزائر

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الجزائر20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واس

لقي 26 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون نتيجة حرائق غابات في مناطق جبلية شرق الجزائر.

وأوضح وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود أن هؤلاء الضحايا ممن سقطوا في تلك الحرائق، كانوا من ولايتي الطارف وسكيكدة .

وكانت الحماية المدنية الجزائرية أفادت في وقت سابق اليوم بمصرع شخصين وإصابة آخرين في حرائق الغابات التي تضرب 14 منطقة في شمال الجزائر والتي اقتربت من بعض المدن وتسببت في قطع الطرق.

//انتهى//

01:35ت م

0010 الجزائر20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسلقي 26 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون نتيجة حرائق غابات في مناطق جبلية شرق الجزائر.وأوضح وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود أن هؤلاء الضحايا ممن سقطوا في تلك الحرائق، كانوا من ولايتي الطارف وسكيكدة .وكانت الحماية المدنية الجزائرية أفادت في وقت سابق اليوم بمصرع شخصين وإصابة آخرين في حرائق الغابات التي تضرب 14 منطقة في شمال الجزائر والتي اقتربت من بعض المدن وتسببت في قطع الطرق.//انتهى//01:35ت م0010 www.spa.gov.sa/2377448 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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