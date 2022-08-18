ولي العهد يهنئ ملك الأردن بمناسبة خطوبة نجله

︎ . المناطق-واس أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية هنأه خلاله بمناسبة خطوبة نجله صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وسأل سمو ولي العهد الله عز وجل لهما التوفيق والحياة السعيدة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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