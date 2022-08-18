شكرا لقرائتكم خبر عن زياد الصحفي يرحل عن الاتحاد إلى هذا النادي.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتكاثر الأقاويل في الشارع السعودي خلال الوقت الحالي عن مستقبل زياد الصحفي مع نادي الاتحاد في الفترة القادمة، بعد ارتباطه بالرحيل عن العميد خلال الصيف الجاري.

مستجدات نارية في مستقبل الصحفي مع الاتحاد

وبحسب المعلومات الواردة من جانب ". الشبابية" فإن الدولي السعودي قرر الرحيل إلى الاتفاق في الميركاتو الصيفي الحالي، نافية عن توقيع قلب الدفاع مع النصر.

وفي سياق آخر يرتبط المدافع السعودي بعقد طويل الأمد مع وصيف السعودية حتى صيف 2025.

موعد مباراة الاتحاد الأولى في الدوري السعودي

يقع الاتحاد في مواجهة سهلة بأولى جولات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023 أمام العدالة يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات SSC السعودية مباريات الدوري السعودي بداية من الموسم القادم 2022/2023.

ويأتي ذلك حتى 3 مواسم قادمة، وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا، نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إليكم جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023

الجولة الأولى – الاتحاد ضد العدالة.

الجولة الثانية – الاتحاد ضد الاتفاق.

الجولة الثالثة – الاتحاد ضد الرائد.

الجولة الرابعة – الاتحاد ضد الخليج.

الجولة الخامسة – الاتحاد ضد النصر.

الجولة السادسة –الاتحاد ضد الفتح.

الجولة السابعة – الاتحاد ضد ضمك.

الجولة الثامنة – الاتحاد ضد الوحدة.

الجولة التاسعة – الاتحاد ضد الشباب.

الجولة العاشرة – الاتحاد ضد التعاون.

الجولة الحادية عشر – الاتحاد ضد أبها

الجولة الثانية عشر – لاتحاد ضد الهلال.

الجولة الثالثة عشر – الاتحاد ضد الباطن.

الجولة الرابعة عشر – الاتحاد ضد الفيحاء.

الجولة الخامسة عشر –الاتحاد ضد الطائي.