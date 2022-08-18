شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. مكافآت ضخمة لعبور فاركو والاقتراب من صفقة التوست والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 17 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها رصد مكافآت ضخمة لعبور فاركو والاقتراب من الدوري.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. رصد مكافآت ضخمة للفوز ضد فاركو



قررت إدارة نادي الزمالك، رصد مكافأت كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الفوز ضد فاركو بالمباراة المقبلة بالدوري.

ومن المقرر إقامة اللقاء بالجولة الحادية والثلاثين بالدوري الممتاز يوم الجمعة المقبلة، حيث يأمل الزمالك في تحقيق الفوز للاقتراب بنسبة كبيرة من تحقيق اللقب.

أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يطمئن على الونش



اطمأن البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، على جاهزية محمود حمدي الونش مدافع الفريق، على هامش المران.

وحرص فيريرا على منح لاعبه تعليمات خاصة، حتى لا تتفاقم إصابته وخسارته لفترة طويلة عن الملاعب، وهو ما يخشاه خاصةً مع أهمية اللاعب داخل الفريق.



أخبار الزمالك اليوم.. نداي يقترب من القلعة البيضاء

أكدت صحيفة لوزيرن زيوتينج السويسرية، إلي أن السنغالي إبراهيما نداي المحترف بصفوف فريق لوزيرن اقترب من الانتقال لصفوف الزمالك بالموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة السويسرية، أن اللاعب السنغالي إبراهيما نداي، اتفق مع ناديه على الرحيل للقلعة البيضاء، حيث يتواجد خلال أيام قليلة في مصر من أجل التوقيع.