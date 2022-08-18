هل يلحق دي ماريا بقمة يوفنتوس وروما؟

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي يوفنتوس نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح الفريق الذي تعرض للإصابة خلال مباراة ساسولو الاثنين الماضي بمنافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وغادر دي ماريا اللقاء في الدقيقة 66 متأثرًا بإصابته، بعدما تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر في أول ظهور له مع الفريق.

وأكد يوفنتوس أن أنخيل يعاني من إصابة منخفضة الدرجة في العضلة المقربة بالفخذ الأيسر، لتثور الشكوك حول مدة غياب دي ماريا المحتملة عن الملاعب.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، فإن إصابة دي ماريا قد تبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى شهر، وبالتالي سيغيب عن 5 مباريات يستعد اليوفي لخوضها خلال الفترة المقبلة.