كاسيميرو يتجاهل مانشستر يونايتد

محمد بن مسعود - الدمام - قال تقرير صحفي إسباني، إن البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد تجاهل تمامًا اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت تقارير صحفية إنجليزية في الساعات الأخيرة، عن اهتمام مانشستر يونايتد بضم كاسيميرو، واستعداد النادي لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو.
وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «بخلاف عدم استعداد إدارة ريال مدريد للاستماع إلى العروض أو الجلوس للتفاوض حول رحيل كاسيميرو، فإن اللاعب نفسه لا يريد الرحيل عن الميرنجي».
وأضافت الصحيفة: «النادي الإنجليزي سيكون في أزمة لرفض كاسيميرو فكرة الرحيل، بجانب موقف النادي الصعب وعدم مشاركته في دوري الأبطال».
ويرتبط كاسيميرو مع ريال مدريد بعقد حتى صيف 2025، وهو أحد قادة غرفة تبديل الملابس، وأحد أهم اللاعبين في صفوف الميرنجي.
يذكر أن مانشستر يونايتد ليس الفريق الأول الذي يبدي اهتمامه بضم كاسيميرو، حيث حاول من قبل باريس سان جيرمان ضمه، وهو ما دفع إدارة الملكي للإسراع في تمديد عقده.
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