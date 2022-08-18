هيئة الهلال الأحمر تنفذ أولى رحلاتها الدولية لإجلاء مواطنة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
وصلت إلى أرض المملكة هذا اليوم الأربعاء 17 أغسطس، أول رحلة إخلاء طبي تنفذها هيئة الهلال الأحمر السعودي، قادمة من دولة جورجيا، بالتنسيق مع مركز الإحالات بوزارة الصحة، لمواطنة تعرضت لعارض صحي، وبعد استلام الحالة الإسعافية قام فريق الإخلاء الطبي المتخصص بتقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى أثناء رحلة العودة إلى الوطن. وتعد هذه الرحلة هي الأولى من نوعها دوليًّا لإجلاء المواطنين من المرضى والمصابين وضمان وصولهم للمنشآت الصحية وتقديم أفضل رعاية طبية لهم.الإسعاف الجوي:
وتأتي خدمة الإسعاف الجوي امتدادًا لرؤية المملكة 2030م وبرنامج تحول القطاع الصحي من خلال تعزيز جودة الخدمات الإسعافية، حيث باشرت الهيئة من خلال خدماتها في الاسعاف الجوي ما يقارب 200 مريض ونقلهم إلى المنشآت المتخصصة في زمن استجابة أقل تحت إشراف فريق إسعافي متخصص.
حيث تسعى هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال هذه الخدمة الى تعزيز جودة الخدمات الإسعافية وتفعيل مبدأ “حفظ الأرواح” من خلال مبادراتها على المستوى الوطني والدولي لخدمة الإنسانية. فمنذ انطلاق خدمة الاسعاف الجوي مع بداية موسم الحج الماضي، والهيئة تسعى لإحياء المزيد من الأرواح من خلال الاستجابة لبلاغات الطرق السريعة ونقل المرضى بين مختلف المنشآت الصحية وذلك بالتنسيق مع مركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة.
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