محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الرئيس الأوزبكي لدى وصوله إلى قصر السلام في جدة ويقيم مراسم استقبال رسمية له.

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يستقبل الرئيس الأوزبكي لدى وصوله إلى قصر السلام في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.