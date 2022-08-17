شكرا لقرائتكم خبر عن زميل ليونيل ميسي ينتقل إلى الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - انتقل زميل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، وبرشلونة الإسباني السابق، إلى الدوري الإماراتي.

الشارقة الإماراتي يتعاقد مع الكاسير

حيث أعلن نادي الشارقة الإماراتي، عن تعاقده مع باكو الكاسير، صاحب الـ28 عامًا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني بشكل رسمي، اليوم الأربعاء.

وكان المهاجم الدولي الإسباني، قد توج بلقب يوروباليج 2021، كما أن حصد لقب الدوري الإسباني الممتاز 2018، رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويستعد فريق الشارقة الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره شباب أهلي دبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإماراتي الموسم الجديد.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الشارقة ونظيره شباب أهلي دبي، يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر سبتمبر المقبل، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.