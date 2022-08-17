شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يصدر قرار رسمي في قضية اتحاد جدة مع لاعبه السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قراره الرسمي في إحدى قضايا نادي اتحاد جدة، قبل بدء مشوار الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



الاتحاد يدخل الموسم الجديد من أجل المنافسة على دوري المحترفين



ويرغب العميد برئاسة أنمار الحائلي، في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هذا الموسم بعد خسارته الموسم الماضي لصالح الهلال في الجولات الأخيرة.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن الاتحاد الدولي "فيفا"، قرر رفع عقوبة حرمان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من التعاقدات، في قضية المهاجم الصربي أليكساندر بريجوفيتش، لاعب الفريق السابق.



فيفا يرفع العقوبة عن الاتحاد بعد سداد مستحقات بريجوفيتش



يأتي ذلك بعدما كان قرر فيفا في وقت سابق، حرمان النادي من التعاقدات، بسبب المستحقات المتأخرة للنجم الصربي، والتي تُقدر بـ1.8 مليون يورو أي ما يعادل 7 ملايين ريال سعودي.

وتابعت: "رفع العقوبة عن قلعة العميد، تأتي بعد سداد إدارة النادي، برئاسة أنمار الحائلي، جميع مستحقات بريجوفيتش المتأخرة".

ولعب ألكسندر بريجوفيتش ضمن صفوف الاتحاد، في الفترة من يناير 2019، حتى قرر النادي فسخ التعاقد معه في أكتوبر 2021.

ونجح الاتحاد في التخلص من تلك العقوبة، ولكنه في نفس الوقت لديه عقوبة من الحرمان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب قضية عبدالرازق حمدالله لاعب الفريق مع النصر فريقه السابق.

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، أعلنت إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر، بعدما قدم نادي النصر فريقه السابق، تسجيلات صوتية، تؤكد دخول الاتحاد في مفاوضات غير قانونية مع عبد الرزاق حمد الله، قبل انتقاله في يناير الماضي.

كما قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، إيقاف نادي الاتحاد من التعاقدات، لفترة تسجيل واحدة وهي فترة الانتقالات الشتوية.



عقوبات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالدوري السعودي



وجاءت باقي العقوبات كالآتي: فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على المغربي عبدالرزاق حمدالله، بالإضافة إلى إيقاف حامد بن موسى البلوي المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة، لمدة 6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال سعودي، وإيقاف مشعل بن أحمد السعيد مدير الكرة بنادي اتحاد جدة، لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تغريم نادي اتحاد جدة، 500 ألف ريال سعودي، بسبب دخوله في مفاوضات مع حمدالله أثناء تواجده مع العالمي واتهامه بتحريض اللاعب على المغادرة.

وكان نادي النصر قدم إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، تسجيلات صوتية، تفيد بتفاوض الاتحاد وحمد الله، خلال الفترة الغير قانونية من عقد اللاعب، مع العالمي.