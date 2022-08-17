شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. السقوط ضد إيسترن كومباني بالدوري وتحديد موعد عودة الثنائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الأربعاء، 17/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها تعادل الفريق ضد إيسترن كومباني بالدوري العام.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. المارد الأحمر يسقط في فخ التعادل ضد إيسترن كومباني



سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل مع نظيره نادي إيسترن كومباني دون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم في الجولة الواحدة والثلاثون من مسابقة الدوري المصري.

وواجه الأهلي نظيره إيسترن كومباني، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أخبار الأهلي اليوم.. الفريق يفقد لاعبه ضد الإسماعيلي بالدوري



تأكد غياب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلي بسبب الإيقاف.

وحصل مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي اليوم أمام إيسترن كومباني والمقامة ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار الأهلي اليوم.. تحديد موعد عودة ثنائي الفريق من الإصابة

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، خدمات محمد ثنائي الفريق، بعد 3 أسابيع من الآن.

ويعاني كل من محمد شريف وعمرو السولية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، من إصابة أبعدتهم عن المباريات خلال الفترة الماضية.

وتقرر أن يعود الثنائي إلى التدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع خلال المرحلة المقبلة، حيث يخوضوا برنامج تأهيلي الموضوع من قبل الجهاز الطبي في الوقت الحالي.

ويأمل الجهاز الفني في سرعة تجهيز السولية وشريف، قبل انطلاق مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا، بعد اقتراب غيابهم عن ما تبقى من مباريات في الموسم الجاري.