شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وإيسترن كومباني بالتعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين في إطار الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في المواجهة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب اليوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الجارى.

الأهلي وإيسترن كومباني

وحاول لاعبوا الفريقين على مجريات المباراة بالكامل في الشوط الأول والثاني من الحصول على العديد من المحاولات وتسجيلها إلى أهداف ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لتنتهى المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين.

وكان الأهلي قد دخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد أشرف

خط الوسط: رامي ربيعة - محمد محمود - محمد فخري

خط الهجوم: ميدو نبيل - زياد طارق - حسام حسن.

ترتيب الدوري المصري

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلي النقطة رقم 63 في المركز الثاني، جاء ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الاهلي امام إيسترن كومباني على النحو التالي:

1- الزمالك - المركز الأول - 72 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 65 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 63 نقطة.

4- طلائع الجيش - المركز الرابع - 49 نقطة.

5- فيوتشر- المركز الخامس - 49 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس - 42 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 41 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 40 نقطة.

9- الإسماعيلي - المركز التاسع - 36 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا- المركز العاشر - 35 نقطة.

11- إنبي - المركز الحادي عشر - 35 نقطة.

12 - الاتحاد السكندري - المركز الثاني عشر - 33 نقطة.

13- المصري- المركز الثالث عشر - 33 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 30 نقطة.

15- إيسترن كومباني- المركز الخامس عشر - 29 نقطة.

16- الجونة - المركز السادس عشر - 28 نقطة.

17- المقاولون العرب - المركز السابع عشر - 26 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.