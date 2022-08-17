محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولات ميدانية بمختلف مناطق المملكة؛ للوقوف على التزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية. وضبطت الفرق خلال جولاتها الرقابية، مخالفات لمنشآت تدعي وجود عطل في أجهزة الدفع. أخبار قد تهمك ووقعت الوزارة غرامات فورية على المنشآت غير الملتزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية.

كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة” تضبط مخالفات ادعاء وجود عطل في أجهزة الدفع الإلكترونية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.