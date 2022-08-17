‏ المطلق: التعصب الرياضي صنيعة الإعلام والجمهور يتفاعل معه

محمد بن مسعود - الدمام - كشف صالح المطلق، لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني، أسباب انتشار التعصب الرياضي بين مختلف الأندية السعودية خلال المنافسات المحلية. وأضاف المطلق، خلال لقائه في قناة السعودية، أن الإعلام هو من يصنع التعصب الرياضي بين مختلف الأندية الرياضية، والجمهور مجرد وسيلة للتفاعل على ما يبدر من المنصات الإعلامية. أخبار قد تهمك

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