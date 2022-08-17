وفاة 26 شخصاً بحرائق غابات في الجزائر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ

أعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود اليوم الأربعاء عن وفاة 26 شخصا بسبب الحرائق التي اندلعت في عدد من ولايات شرق الجزائر.

وتسببت الحرائق أيضا في إصابة العشرات، وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر بتسجيل 39 حريقا عبر 14 ولاية.

من جهته، عزى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عائلات ضحايا الحرائق، مؤكدا وقوف الدولة إلى جانبهم وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والوسائل المادية بشكل تام لإخماد الحرائق والتكفل بالمتضررين.

ويتخوف الجزائريون من تكرار سيناريو الحرائق الذي شهدته البلاد السنة الماضية في عدد من الولايات الساحلية للبلاد، والذي خلف 90 قتيلا.