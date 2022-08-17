هيئة فنون الطهي تنظِّم فعاليةَ “سوق المزارعين” في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تنظمُ هيئة فنون الطهي في الـ 19 من أغسطس الجاري فعالية “سوق المزارعين”، لدعم المحتوى المحلي، الذي يقام بحلته الجديدة في مركز الواجهة البحرية “واجهة روشن البحرية” بمدينة جدة، حيث يمكن شراء التذاكر من خلال الرابط https://mocevents.ticketmx.com/ar/d/2008/farmers-marketjeddah/8bb6340f19d742849592 .
وتتضمَّن الفعالية منصات عرض لبيع الفاكهة المحلية، وبيع المأكولات والمشروبات المصنوعة من الفاكهة المحلية، ومسرحاً مميزاً يقدم عروضاً موسيقية حية طيلة مدة الفعالية، وركن مبادرة عام القهوة السعودية 2022م، إلى جانب ساحات مخصصة للزوار لتناول الأطعمة، والاستمتاع بالعروض الحية، ومنطقة أنشطة تفاعلية للأطفال.
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وتستهدف هيئة فنون الطهي – من خلال الفعالية – المزارعينَ وبائعي الفاكهة المحليين، بالإضافة إلى أصحاب المشاريع المحلية لتقديم العصائر والأطعمة والأطباق المحضَّرة من الفاكهة بشكل رئيسي.
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