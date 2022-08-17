اخبار دوليه – الناتو يدعو إلى «تفتيش عاجل» لمحطة زابوريجيا

محمد بن مسعود - الدمام - اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، أنه من «الملح» أن تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية «تفتيشا عاجلا» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، والتي تسيطر عليها روسيا، بينما تتكثف الضربات والاشتباكات في محيطها.
واستولت القوات الروسية على المحطة النووية الأكبر في أوروبا في مطلع مارس، أي في بداية العملية العسكرية في أوكرانيا. ومنذ الخامس من أغسطس تتبادل كييف وموسكو اتهامات بشن ضربات، في حين حصلت عمليات قصف قرب مخزن لمواد مشعة، كما أدت عملية قصف أخرى إلى إغلاق مفاعل بشكل تلقائي.
وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي، إن استيلاء العسكريين الروس على الموقع «يشكل تهديدا خطيرا للأمن ويزيد من خطر وقوع حادث نووي (…) مِن الملح السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش، وضمان انسحاب جميع القوات الروسية».
وشدّد بعد اجتماع مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش على أنّ السيطرة الروسية على زابوريجيا «تعرض للخطر شعب أوكرانيا والدول المجاورة وكذلك المجتمع الدولي».
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